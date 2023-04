by JLab – Estradas são sim importantes para o desenvolvimento da região amazônica. Ou alguém duvida?

Bate pronto: Bem-estar da pessoas, economia, meio ambiente e com desenvolvimento mais justo.

MPF – O Ministério Público Federal (MPF) recorreu ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) para que seja suspensa qualquer intervenção pelos órgãos municipais e estaduais no ramal de interligação entre os municípios de Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus, no Acre. A previsão é de que a estrada, quando finalizada, chegue a 150 km.

