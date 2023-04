Canal Energia

A Energisa abriu processo seletivo para contratação de eletricistas de linha viva no Acre, para atuação em Brasileia. Além disso, a empresa mantém um Banco de Talentos para pessoas com deficiência, engenheiro eletricista e eletricista para atuação na capital Rio Branco. Os interessados podem se candidatar acessando a plataforma de seleção do grupo

Além de incentivo com bolsas de estudos para cursos técnicos, graduação e pós-graduação, os profissionais terão oportunidades para especialização e crescimento na empresa, que também oferece plano de saúde e seguro de vida, plano odontológico, previdência privada, participação nos lucros e resultados, vale alimentação e/ou refeição e auxílio creche.