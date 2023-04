JC Concursos

Estão abertas as inscrições da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para seu novo processo seletivo Correios 2023, com 4.383 vagas para a nova edição do programa de jovem aprendiz dos Correios. As vagas estão distribuídas por diversas regiões do país, com inscrições gratuitas. Vale destacar que o prazo ficará aberto até o próximo 21 de abril (sexta-feira)!

As inscrições para o processo seletivo Correios 2023 são gratuitas e estão abertas desde o dia 27 de março, no link: https://bit.ly/3yRR3jd. Os interessados poderão se candidatar até as 23h59 do último dia de inscrição, dia 21 de abril.