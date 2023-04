Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), visitou nesta segunda-feira (17), as residências das famílias que ainda se encontram abrigadas no parque de exposições.

A visita é um complemento das ações desenvolvidas no último sábado, onde fora realizado o cadastro socioeconômico do diagnóstico entregue pela Defesa Civil. Todo esse processo é necessário para garantir os benefícios atribuídos às 80 famílias que se encontram no parque, entre elas, seis tiveram a casa destruídas pelo desmoronamento, no Cidade Nova, na madrugada desse domingo (16).

Os bairros visitados nesta segunda-feira foram: Cidade Nova, Seis de Agosto, Cadeia Velha, Baixada da Habitasa, e região da Sobral.

As seis famílias afetadas pelo desbarrancamento já estão com o aluguel social garantido pelo prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, as demais residências estão sendo monitoradas e avaliadas pela Defesa Civil, psicólogos e assistentes sociais da SASDH.