TCE/AC – Interditado desde janeiro deste ano, o Estádio Arena da Floresta foi pauta de uma reunião, na manhã desta segunda-feira, 17, no Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC), com o Ministério Público Estadual (MP-AC) e Também Secretaria Estadual de Educação e Esporte (SEE).

O encontro teve por objetivo discutir as estratégias adotadas pela secretaria para garantir o retorno da operação da Arena da Floresta, dando-lhe a correta destinação e função social.

(…)

Na ocasião, o gestor comprometeu-se em dar celeridade nas ações de recuperação e adequação do espaço, para que, no prazo de 60 dias, o Estádio esteja pronto para retomar suas atividades.