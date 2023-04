by JLab – As pessoas sobrevivem da realidade. Tá na hora de se adotar um equilíbrio.

Bate pronto: Por qual razão MPF é contra uma necessidade tão básica em uma região tão isolada? Esse questionamento é importante para se encarar um grande desafio brasileiro. É preciso tocar no assunto…

G1 – O Ministério Público do Acre (MP-AC), decidiu acompanhar e fiscalizar o projeto de construção de uma estrada entre os municípios de Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus, no interior do Acre. A decisão, publicada no Diário Oficial do Ministério Público desta quarta-feira (19), cita direito a “meio ambiente ecologicamente equilibrado” e possíveis danos ambientais em municípios como justificativa para acompanhar a questão.

(…)