GovAcre – O governo do estado do Acre por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), anunciou na manhã desta terça-feira, 18, a antecipação de pagamento do salário dos servidores públicos estaduais do mês de abril, juntamente com o aumento dos servidores da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE).

O pagamento estará nas contas dos servidores aposentados e pensionistas na segunda-feira, 24, e para os servidores ativos o pagamento será creditado na quarta-feira, 26.

A folha mensal de abril conta com a inclusão do aumento de 14,95% dos servidores da Educação. Totalizando R$377.087.808,47 e contemplando 52.424 servidores ativos e inativos.

(…)