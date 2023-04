PRONATEC – Ter um salário inicial de R$ 9 mil pode ser uma realidade distante para muitas pessoas. No entanto, quem passar no concurso do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) vai receber um pouco mais que isso por mês. O edital do processo seletivo foi divulgado recentemente e oferece um total de 602 vagas.

(…)

Aos concurseiros de plantão, atenção: as inscrições para integrar a equipe do Serpro vão começar a partir das 10h do dia 24 de abril. Os interessados poderão se inscrever no site do Cebraspe, no link https://www.cebraspe.org.br/concursos/. O processo ficará aberto até às 18h do dia 2 de junho.

No momento da inscrição os candidatos ainda vão poder optar pela cidade onde irão trabalhar, sendo as seguintes capitais: São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), Belém (PA), Salvador (BA), Brasília (DF), Recife (PE), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Florianópolis (SC) ou Fortaleza (CE).

A taxa de inscrição do concurso é de R$ 100 e o pagamento deve ser feito até o dia 23 de junho. Quem tiver inscrição ativa no Cadastro Único (CadÚnico) e também os doadores de medula óssea podem receber isenção do pagamento da taxa.