ISTO É – A Ipsos, empresa global de pesquisa de mercado, divulgou nesta quarta-feira (19) a 10ª edição da pesquisa The Most Influential Brands, que teve como destaque a estreia do WhatsApp no ranking. O aplicativo de mensagens instantâneas aparece em segundo lugar, atrás apenas do Google, que lidera a lista pelo décimo ano consecutivo.

As empresas que completam o top 10 são: YouTube , Instagram, Amazon, Samsung, O Boticário , Netflix, Nubank, MasterCard e Natura. A pesquisa avalia as marcas mais influentes no cotidiano e comportamento dos consumidores em seis dimensões: Inovação, Confiança, Presença, Empatia, Engajamento e Responsabilidade Socioambiental.

Para Calliari, apesar de a pandemia ter afetado o comportamento e a relação dos consumidores com as marcas, os resultados da pesquisa demonstram que algumas empresas souberam se adaptar e se destacaram em um cenário desafiador.