No caso do INSS, o 13º salário foi antecipado durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), mas ainda não há certeza sobre a antecipação deste ano. Isto se dá ao fato de que o governo Lula vem aplicando investimentos em outros nichos, principalmente nos reajustes aplicados em questões de âmbito social.

(…)

Caso o benefício da 13º parcela do INSS seja cedida à população, certamente será divulgada pela Caixa Econômica Federal, instituição financeira responsável pelo pagamento deste auxílio à população. Porém, o fato é que o 13º será efetuado aos cidadãos, a dúvida é se ele será antecipado ou não.

Se o 13º salário for antecipado, ele será pago em duas parcelas. A previsão é que aqueles que recebem até um salário mínimo como benefício recebam a primeira parcela em agosto e a segunda parcela em novembro; enquanto aqueles que recebem mais de um salário mínimo tem o seu calendário um mês depois.

Ou seja, aqueles que recebem mais de um salário mínimo recebem a primeira parcela em setembro e a segunda parcela em dezembro, no fim do ano. Isto deve-se ao fato de evitar uma sobrecarga nos funcionários responsáveis pelo pagamento, dividindo este pagamento entre os dois grupos.