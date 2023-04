Observatório do Cinema – Já disponível no catálogo brasileiro da Netflix, a comédia romântica Guia de Viagem Para o Amor está fazendo o maior sucesso na plataforma. Divertido, emocionante e cheio de surpresas, o longa é protagonizado por Rachael Leigh Cook – de clássicos como Ela é Demais, Josie e as Gatinhas e O Clube das Babás.

(…)

“No Vietnã a trabalho, uma agente de viagens americana conhece um guia de turismo charmoso que mostra a ela o lado bom de uma vida de aventuras”, diz a sinopse oficial de Guia de Viagem Para o Amor.