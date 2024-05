O Ministério da Saúde, por meio do Departamento de HIV, Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis (Dathi/MS), publicou nota técnica sobre a remoção de barreiras de acesso aos antivirais durante a situação de calamidade pública no Rio Grande do Sul.

Dentre outras medidas, a nota orienta que, para garantir a oferta de antivirais para pessoas com hepatites B e C, de profilaxia pré-exposição (PrEP) e de tratamento antirretroviral (Tarv) para as pessoas vivendo com HIV ou aids, a dispensação seja realizada mesmo que não, seja na Unidade Dispensadora de Medicamentos (UDM) de origem do usuário, podendo ocorrer, inclusive, em outra Unidade Federativa (UF).