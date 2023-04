Times Of Índia

O Google, em sua recente atualização, adicionou um novo recurso, os usuários poderão co-apresentar o Slides com suporte para várias pessoas no Meet. Isso significa que os participantes do Google Meet não precisam mais pedir ao apresentador para passar para o próximo slide da apresentação, levando a a transições mais suaves e distrações mínimas.

(…)

Para usar esse recurso, você precisará de um computador com um navegador Google Chrome.