ESTADÃO – A Alphabet, que controla o Google, teve lucro líquido de US$ 15,05 bilhões no primeiro trimestre de 2023, ou US$ 1,17 por ação, segundo balanço divulgado nesta terça-feira (25).

No mesmo período do ano passado, a multinacional americana havia lucrado US$ 16,436 bilhões, ou US$ 1,23 por ação.