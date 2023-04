Brasil de Fato – Nesta quinta-feira (27), a Secretaria Estadual de Transportes do Rio recebeu um ofício da empresa japonesa Mitsui, que controla a Supervia, comunicando que quer deixar a concessão dos trens urbanos na região metropolitana.

A Supervia tem a concessão da operação da malha ferroviária desde novembro de 1998, mas o grupo japonês está à frente desde 2019.

(…)

Esta é a segunda desistência de uma concessionária de transportes do RJ em menos de seis meses. Em novembro do ano passado, a CCR tinha avisado ao governo que encerraria as atividades em fevereiro deste ano.