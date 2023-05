PODER 360 – O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou nesta 3ª feira (2.mai.2023) que o Google, a Meta –controladora do Facebook, Instagram e WhatsApp–, o Spotify e o canal Brasil Paralelo retirem do ar o texto com ataques ao PL (Projeto de Lei) das fake news veiculado pelo Google. Também ordenou que representantes das empresas prestem depoimentos à PF (Polícia Federal) sobre o assunto no prazo de 5 dias. Eis a íntegra

(…)

“Com absoluto respeito à liberdade de expressão, as condutas dos provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada e seus dirigentes precisa ser devidamente investigada, pois são remuneradas por impulsionamentos e monetização, bem como há o direcionamento dos assuntos pelos algoritmos, podendo configurar responsabilidade civil e administrativa das empresas e penal de seus representantes legais“, afirma o ministro Alexandre Moraes.