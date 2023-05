G1 – O pleno do Tribunal de Justiça do Acre suspendeu a contratação de cargos comissionados criados na reforma administrativa sancionada pelo governo em dezembro do ano passado.

A decisão liminar (não é definitiva – J R Braña B.) atende a ação de inconstitucionalidade proposta pelo diretório regional do Partido Comunista do Brasil no Acre. (…)

Em tempo: Por que não concurso público? Isso serve para todos os governos….

J R Braña B.