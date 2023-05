O Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Comissão de Segurança Pública do Senado convidam para o Seminário Segurança das Fronteiras Brasileiras, que debaterá a interlocução entre pesquisadores e agentes da segurança que atuam na região amazônica.

O evento será realizado nesta sexta-feira (19/05), em Brasiléia/AC, e contará com a presença do ministro Flávio Dino, da Justiça e Segurança Pública e do Presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado Federal, senador Sérgio Petecão, autor do requerimento para a realização do evento.

Para o senador, o evento será uma oportunidade para ouvir as autoridades e especialistas na área e buscar soluções eficazes para combater o crime na região amazônica.

Serviço:

Data: 19/03/2023, sexta-feira;

Horário: 10h às 16h (horário de Brasília) – 8h às 14h (horário local);

Local: Auditório do Senac – Rua João Jovino de Oliveira, Cs 443 – bairro Eldorado, Brasileia/AC.

Programação Agenda em Brasiléia-AC

Evento: Cerimônia de apresentação do Pronasci 2, com entrega de viaturas e equipamentos de segurança para o governo do Acre, seguida de Seminário “Segurança nas Fronteiras Brasileiras”.

Dia: 19/05(Sexta-Feira)

10h- Chegada das autoridades, com fotos nas viaturas

10h10 Coletiva de Imprensa

10h30- Abertura Cerimônia Apresentação Pronasci

11h30 – Seminário, com primeiro debate sobre “Ações para enfrentamento aos Crimes nas Fronteiras do Arco Norte Brasileiro”

12h30- Intervalo Almoço

14h – Seminário com segundo debate “ O que dizem os Dados e as Pesquisas Sobre o Tráfico de Drogas Transfronteiriço nas Fronteiras do Arco Norte Brasileiro? ”

16h – Encerramento