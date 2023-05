Dep Edvaldo Magalhães, que esteve hoje com o ministro Flávio Dino, em Brasiléia, na fronteira do Acre com a Bolívia…

-O presidente Lula e o ministro Flávio Dino abraçam o Acre ao lançar aqui um programa importante para a segurança das nossas fronteiras e enfretamento à violência, o Pronasci (Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania). -Tenho certeza que o Acre e os estados fronteiriços receberão do presidente Lula e do ministro Flávio Dino uma atenção especial.

Em tempo: Ministro Flávio entrega viaturas, equipamentos e um aporte de R$ 100 milhões, informa o governo do Acre

Em tempo 2: Aleac prestigia agenda do min da justiça