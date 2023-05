O Doodle interativo de hoje celebra o Lago Xochimilco, um lago natural próximo à Cidade do México, que é o último habitat nativo do mundo para os axolotes (parentes das salamandras). O lago foi lar da antiga civilização asteca durante o século XV e, eventualmente, proprietários de terras no período colonial ocuparam o lago. Neste dia, em 1920, o governo mexicano devolveu o Lago Xochimilco para os moradores locais. Atualmente, o Lago Xochimilco é um local recreativo, uma atração cultural e lar da rara espécie de axolote.

Devido à paisagem única do Lago Xochimilco, os agricultores locais adotaram o antigo método de agricultura chinampa, que envolve jardins flutuantes artificiais. Esses chinamperos (ou agricultores) cultivam centenas de plantas aquáticas diferentes, desde vegetais comuns até ervas medicinais, no solo rico em nutrientes. Também é um destino popular para remo e caiaque – navegar em barcos coloridos de madeira chamados trijaneras é um passatempo essencial no lago.

O Lago Xochimilco é atualmente o último habitat nativo da Terra para os axolotes, salamandras de água doce que vivem na água em vez de na terra. Sua boca está permanentemente voltada para cima em um leve sorriso, e eles podem regenerar membros, brânquias e até partes dos olhos e cérebros! Infelizmente, essas delicadas criaturas foram listadas como espécies criticamente ameaçadas em 2008.

Diz a lenda que seu homônimo – o deus asteca do fogo e do raio, Xolotl – se disfarçou de salamandra para evitar sacrifício. O axolote é tão reverenciado culturalmente no México que o Banco do México adicionou a salamandra à nota de 50 pesos do país em 2021.

Hoje, muitos estão trabalhando para proteger o Lago Xochimilco após anos de poluição, espécies invasoras, distúrbios causados pelo homem e outros obstáculos que prejudicaram o ecossistema do axolote. Os chinamperos locais estão restaurando ativamente suas terras com fertilizantes melhores e filtros de água para preservar essas criaturas que se tornaram parte integrante de sua identidade e modo de vida.

