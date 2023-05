Diz o G1, que acompanha Lula no Japão.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sinalizou ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, a possibilidade de eles se encontrarem neste domingo (21) durante a reunião do G7, no Japão. A reunião bilateral foi solicitada pelo ucraniano, que decidiu comparecer presencialmente à reunião que acontece no território japonês.

Grifo meu: tá na cara que o G-7, grupo dos países mais poderosos do planeta, combinou entre si (menos a China) para pôr Lula numa saia justa e quase ser obrigado a encontrar com o Vladimir Zelensky…E claro, Lula passou as últimas horas no Japão fazendo conta…conta política…com seus assessores políticos mais chegados.

Vladimir pegou um avião, assim, de última hora e se mandou para o Japão para encontrar com Lula….é o jogo sendo jogado….com apoio da Nato, ou OTAM para isolar ainda mais a Rússia.

J R Braña B.