by JLab – Um filme nacional, produzido no coração do Acre. Noites Alienígenas é uma obra visceral, uma narrativa que transcende fronteiras e revela a inquietante realidade amazônica.

Bate pronto: somos conduzidos a refletir sobre as nuances e os desafios dessa região única.

O filme aqui: Noites Alienígenas | Netflix – filme dirigido por Sérgio de Carvalho. A obra é inspirada no romance de mesmo nome escrito pelo diretor.

PS¹: o presente e o futuro da Amazônia dependem de ações concretas e decisivas. É inaceitável a debilidade de governança do Brasil sobre a região, o tesouro natural.

PS²: exige uma resposta rápida aos estados paralelos de ONGS e do narcotráfico que vão dominando…Triste realidade que nos confronta.