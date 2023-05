Bem…foi o Congresso que decidiu que o brasileiro que voa(são só 10%) tem que pagar pelo despacho de bagagem se o peso for acima de 10kg. ((E GladsonC nunca saiu em defesa dos passageiros)

Depois, em junho de 2022, o presidente(sic) Bolsonaro vetou a volta do despacho gratuito de bagagem em voos, ao sancionar a Lei 14.368, que flexibilizava as regras do setor aéreo…(E GladsonC nunca saiu em defesa dos passageiros)

Sim, Bolsonaro ajudou manter a cobrança no despacho de bagagens…

E qual era a desculpa das empresas para cobrar pelas bagagens?

De que as passagens iriam reduzir de preço…

Nunca reduziram…pelo contrário.(E nunca se viu uma opinião de GladsonC em defesa dos passageiros)

Então, não faz o menor sentido sua excelência, GladsonC, vir com essa lorota de que o presidente Lula tem que baixar o preço do bilhete aéreo…

As empresas são privadas….e esses preços altos não começaram agora…

Vem há seis anos…

O governo Lula está tentando concretizar um programa de voo a R$ 200 o bilhete fora dos períodos de alta temporada para dar possibilidade à população(maioria) um dia poder voar…como aconteceu nos seus dois primeiros mandatos….quando a classe média ridícula brasileira começar chamar os aeroportos de ‘rodoviária’.

Como diz o Valdecir Nicácio, aqui….falta a Lula no Acre quem dê ressonância ao seu governo…

Em tempo: No Acre, o esporte favorito dos espertos, incautos e alhures é culpar Lula por tudo de ruim…não é à-toa que vivemos num Estado desorientado politicamente.

J R Braña B.