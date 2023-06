by JLab – No cenário político conturbado do Brasil, a imprensa é palco de uma intensa batalha de narrativas. Manchetes estampam em seus veículos uma suposta derrota do governo, sua fragilidade e a diminuição do presidente Lula. Esse embate, porém, é reflexo do confronto entre a imprensa e um governo que enfrenta resistência por parte de alguns setores.

Enquanto o governo é alvo de críticas e boatos, uma importante vitória foi conquistada no Congresso Nacional. A medida provisória proposta pelo governo, que busca reestabelecer os 37 ministérios, foi aprovada. Com isso, deixa de ser uma mera medida provisória e passa a ser uma política da administração pública do atual governo.

Essa votação preocupava muito, uma vez que havia o receio de que, com o término da validade o Congresso não aprovasse a sua conversão em lei, o que resultaria numa desestruturação do plano de governo do presidente Lula.

É evidente que o governo enfrenta muitas críticas aleatórias da imprensa, mas também colhe conquistas importantes, como a aprovação da mencionada medida provisória. O cenário político permanece dinâmico, e é necessário acompanhar de perto os desdobramentos futuros…Já volto, não demoro.

