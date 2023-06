Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, ainda pensa que está no desgoverno Bolsonaro, que ele garroteou de cabo a rabo.

Com Lula, o buraco é mais em baixo.

Tentando criar crises artificiais entre a sua câmara e o governo, o politico do centrão (pendurado com processos no STF) apostou na incompetência politica do presidente e se deu mal.

Disse ele: eu já avisei a Lula que os deputados estão insatisfeitos….bla bla blá…

Quando ele abriu o painel de votação, o governo havia conseguido a maioria dos votos para mexer nos ministérios e ampliá-los.

Um cara que foi preso na ditadura, na democracia e feito greves fantásticas e negociações com milicos, Delfim Neto e dirigentes de empresas multinacionais de automóveis deve ter aprendido alguma coisa..

Claro que Lula não ia ficar esperando o Lira fazer a mobilização dele para conseguir os votos nas medidas de interesse do Planalto….

Lula chamou os deputados sôfregos por benesses (um monte do Acre e no restante do país) e disse: querido(a), o que você quer?…pronto…resolveu o voto….será assim toda vez que o governo tiver matérias importantes a ser votada…

E o Arthur Lira não fez o L dele…porque não é mais presidente o beócio que ele pintava e bordava…

Lula venceu esse primeiro bagulho(como diz a gíria atual)

Porém, a bancada do Acre não é lulista…nunca será…a bancada acreana é pragmática, para dizer o de menos…Ela é do centrão e lirista…se ele tiver com a chave do cofre…

Nas votações dessa semana, Lula mostrou que ele é que está com a chave do cofre no bolso….😂

Em tempo: essa expressão Fazer o L de Lira é do jornalista Gilberto Maringoni

J R Braña B.