by JLab – O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, saiu fortalecido diante das sanções e do isolamento diplomático, ao receber apoio de Lula no Brasil. No entanto, as negociações com a oposição para as eleições de 2024 ainda geram incertezas. Maduro se beneficiou da vitória da esquerda em países como Argentina, Colômbia e Brasil, enquanto seus adversários perderam força. Ele comemorou a cúpula em Caracas como um passo na direção certa para um reencontro entre os governos sul-americanos. Melhor para América.

