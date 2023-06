Gov do Acre – O governador Gladson Cameli foi homenageado pela Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal (Anape) com a Medalha Anape 40 Anos, em solenidade realizada na noite de quinta-feira, 1º, em Brasília…(…)

Grifo meu: sentado, atrás, Michel Temer…aquele…! Alguma coisa aconteceria….Quando amanheceu o dia nesta sexta veio a notícia de que a PF pediu à justiça a proibição para viagens do governador do Acre.

J R Braña B.