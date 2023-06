O encontro foi na sede da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em Rio Branco. Na ocasião, os agricultores familiares agradeceram o apoio que receberam do senador, que destinou recursos, através de suas emendas, para viabilizar o Programa de Aquisição Alimentação (PAA), implantado em parceria com a CONAB do Acre.

“Esse programa tem meu apoio incondicional. O PAA é uma política pública do governo federal, que facilita a produção de alimentos e auxilia os agricultores na comercialização da produção. Nosso objetivo é colocar dinheiro e reconstruir esse programa, a fim de garantir renda e viabilidade econômica para quem está no campo, como também, assegurar o atendimento às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional”, declarou.

Petecão também falou aos participantes sobre as ações do Plano de Desenvolvimento Agropecuário da Amazônia – Plano Amazônia + Sustentável, que está sob sua coordenação.

Segundo o parlamentar, com essa iniciativa, o governo federal pretende consolidar um modelo de agropecuária sustentável, capaz de viabilizar a autonomia financeira aos produtores rurais, aos assentados da reforma agrária e aos povos tradicionais dos nove estados da Amazônia Legal – Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.