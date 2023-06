Com info da EBC, OGlobo, FSP…que oestadoacre traz para você…depois tem o GM.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda, anunciou as medidas no final da tarde desta segunda-feira…o programa começa em julho.

Quem poderá renegociar dívidas?

Famílias com renda familiar de até dois salários mínimos (R$ 2.640). No entanto, isso vai depender de o credor aderir ao programa, segundo o ministro da Fazendo, Fernando Haddad.

Que tipo de dívidas?

Dívidas de até R$ 5 mil contraídas até 31/12/2022

Como vai funcionar o Desenrola?

Uma plataforma eletrônica será criada para que empresas que não receberam pagamentos possam apresentar nele os débitos com descontos. Os devedores poderão então usar a plataforma para concordar com o refinanciamento com desconto. O Tesouro vai garantir que a empresa receberá o valor do refinanciamento.

Que empresas poderão usar o programa para receber?

A maior parte das dívidas negativadas (66,3%) é com varejistas e companhias de água, gás e telefonia, que deverão participar das negociações. O ministro Fernando Haddad avalia que haverá um grande incentivo para as empresas que buscam receber recursos atrasados: a garantia do Tesouro. Se oferecerem desconto na dívida e fechar o acordo de renegociação, a empresa tem a garantia de que receberá o valor combinado do governo, caso o devedor não honre com o plano de pagamento acertado.

O governo calcula que cerca de 30 milhões de famílias podem ser beneficiadas

Segundo ainda o ministro Fernando Hadad, esses endividados serão incentivados a realizar cursos de educação financeira. Eles poderão pagar a dívida à vista ou por financiamento bancário em até 60 meses, sem entrada, com juros de 1,99% ao mês e pagamento da primeira parcela após 30 dias.

Grifo meu(GM): ainda meio enrolado o Desenrola…vamos esperar mais uns dias até as coisas ficarem mais claras…me parece um programa ainda muito tímido para ajudar as milhões de famílias endividadas e inviabilizadas financeiramente…Será que Lula participou mesmo do debate desse Desenrola?

J R Braña B.