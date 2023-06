Bolsa sobe mais de 1% e retoma os 117 mil pontos; dólar cai a R$ 4,88.

Vai descer a R$ 2,81 (dos tempos de Dilma)?

Paulo Guedes, o ministro-posto-Ipiranga da deseconomia de Bolsonaro odiava o Dólar mais barato no Brasil…

Duas razões….

Primeira, segundo ele, as empregadas domésticas só viviam na Disney…(uma fake news)

Segunda, a real razão, ele ganhava pouco com seus investimentos…quando o Dólar baixava…

Pra relembrar: o Brasil tinha um ministro da economia com dinheiro aplicado em paraísos fiscais(se deixou fotografar acompanhando as cotações do mercado)….ou seja, Paulo Guedes foi ministro da Economia dele mesmo….Um escândalo que nunca será punido….pois vivemos no Brasil.

J R Braña B.