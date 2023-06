Numa das mensagens, o procurador Roberson Pozzobon afirma que seria necessário aguardar a orientação estadunidense

247 – Com a divulgação dos diálogos obtidos na Operação Spoofing, os mesmos usados na Vaza Jato, fica claro que os procuradores de Curitiba cumpriram ordens dos Estados Unidos para atacar as maiores empresas brasileiras de engenharia – em especial a Odebrecht, que, no seu auge, chegou a empregar mais de 200 mil trabalhadores brasileiros, muitos deles altamente qualificados, como engenheiros e técnicos em diversas áreas de ponta.

Quando os procuradores falam em quebrar a Odebrecht e ferrar o advogado Rodrigo Tacla Duran, o também procurador Roberson Pozzobon afirma categoricamente que a “lava jato” aguardaria a “posição dos americanos” antes de tomar os próximos passos contra o advogado. De acordo com um estudo do Dieese, a Lava Jato, comandada pelo ex-juiz suspeito Sérgio Moro e pelo ex-deputado cassado Deltan Dallagnol, destruiu mais de 4,4 milhões de empregos.

Do Conjur – Conversas entre procuradores da extinta “lava jato” mostram que a operação desejava “ferrar” com o advogado Tacla Duran, pivô de acusações contra Deltan Dallagnol e o ex-juiz Sergio Moro. Os integrantes do MPF de Curitiba também falam em fechar a construtora Odebrecht.

O diálogo é de 17 de junho de 2016 e faz parte do acervo apreendido pela Polícia Federal durante a operação “spoofing”. Nele, o procurador Orlando Martello sugere a leitura de um depoimento para quem quiser “ferrar Tacla Duran”, conseguir a prisão perpétua de Marcelo Odebrecht ou fechar a construtora.