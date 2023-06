Em apenas um ano de atuação em Tarauacá, o Jesc, se transformou num movimento de forte influência no seio da juventude. Deslocou militantes para atuar no meio rural, realizando encontro de jovens, fundando associações comunitárias e incentivando os trabalhadores a associarem-se ao sindicato. Na zona urbana fundou a associação de moradores dos bairros, associação de cultura e realização dos festivais canção

As divergências também começaram a se agravar. Embora minoritário, o grupo conversador contava com o apoio da direção da igreja. Nesse período, chegou ao município um Deputado buscando informações sobre o Jesc, um grupo de jovens rebeldes ligado à Igreja católica. O Deputado era o ex- padre que fazia parte da direção estadaul do partido comunista (ainda na ilegalidade) busacava recrutar militantes para viabilizar a legalização definitiva do partido no Acre. Houve uma reunião secreta da ala mais à esquerda do grupo com o Deputado.

As divergências internas acentuaram-se ainda mais. Um determinado dia a ala mais convervadora propôs uma reunião do grupo para um debate sobre socialismo e comunismo. Esccolheram o padre chefe da paróquia como palestrante. A outra ala fez um apelo para que outra pessoa com um visão mais progressista também fosse convidada para falar sobre o tema. Depois de muito debate, a proposta foi aceita.

No dia do debate, antes de começar a reunião, as duas partes estavam tensas. O jesc vinha construindo muitas coisas boas e ganhado o coração do seus integrantes, mas a ideologia estava se sobrepondo a convivência fraternal e à unidade. O racha estava iminente. O padre chegou na hora certa, ele falaria contra o socialismo; o outro convidado não chegou, a frustração dos que queriam ouvir uma palavra em defesa das ideias socialistas e progressistas foi impactante.

O padre não frustrou seus convidados, rechaçou a possibilidade de liberdade e justiça no regime socialista. O jogo parecia está decidido. Quando ninguém mais esperava chegou o outro palestraste. Para surpresa de todos e até mesmo para o padre. Ele fez uma avaliação histórica das ideias e da luta pela construção do socialismo no Brasil e no mundo com um conteúdo e visão diferentes. Respirei aliviado, mas uma coisa me deixou preocupado, senti que nossos dias no Jesc estavam contados.

Dias depois o Jesc foi acusado de fazer pichações na Igreja e em prédios públicos com com a foice e o martelo e o nome do PC do B. Os militantes que defendiam o socialismo se desligaram do grupo e fundaram o Partido Comunista do Brasil em Tarauacá. A comissão provisória foi formada por três membros:- Secretário politico, secretário de Organização e Secretário de Agitação e propaganda. Assim começou a história da esquerda em TARAUACÁ.

Chagas Batista, Tarauacá