Era um dos que cobrava uma comunicação mais direta do presidente com a sociedade.

Sem a intermediação da imprensa privada.

Que se acha mais indispensável que o ar que respiramos…

Não gostei do formato com um entrevistador clássico, no caso o Marcos Uchôa, ex-Globo.

Virou uma entrevista como as outras…

A aparição do presidente tem que ser mais pessoal…

Sem a breguice e esculhambação do Bolsonaro…

…Mas de um jeito que chame atenção das pessoas….dos que se acham chiques aos mais simples…

E Lula hoje falou – ou tentou falar – para a classe média…

…A mais escrota das classes sociais do Brasil.

Foi essa classe média e sua escrotice que elegeram Bolsonaro…

E Lula tentou falar hoje com essa classe em alto nível…

Ela não entende alto nível…

É a classe mais baixa em nível político e humano que há no nosso país…

É a classe da caridade…só da caridade…

..Inimiga da justiça social…

A live de Lula deve experimentar o olho a olho com o público…

…O presidente precisa interagir com as pessoas…inclusive responder a críticas de pessoas comuns, da população…

E respondendo a elas..

Vai estar respondendo ao Brasil.

Vamos esperar a segunda live, que será na terça que vem.

J R Braña B.

PS: não viu e quer ver a live de 30 minutos do presidente Lula? Aqui