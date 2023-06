UFAC- O Projeto Pesquisas Aplicadas em Visão e Inteligência Computacional (Pavic-Lab), desenvolvido pela Universidade Federal do Acre, em parceria com a Motorola, Flextronics e Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre (Fundape), inaugura laboratório próprio no dia 29 de junho, às 16h, no hall do bloco dos mestrados da Ufac, campus Rio Branco.

Por meio da realização de pesquisas científicas e treinamentos em tecnologias da área, o projeto de cooperação técnico-científica visa oportunizar uma relação multissetorial entre universidade, indústria e sociedade, contribuindo para o fortalecimento científico, tecnológico e o desenvolvimento regional, potencializando a produtividade científica no âmbito da Ufac.

Para o desenvolvimento das pesquisas, o Pavic-Lab conta com oito discentes de graduação dos cursos de Engenharia Elétrica e Sistemas de informação e seis discentes do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Computação da Ufac. As ações tiveram início em 14 de março de 2022 e vão até 13 de março de 2024.

Segundo a coordenadora do Pavic-Lab, professora Ana Beatriz Alvarez, um dos objetivos do projeto é estabelecer um Centro de Pesquisa Aplicada e Treinamento de Novas Tecnologias em Visão e Inteligência Computacional, com laboratório, sala de treinamento e data center no campus-sede da Ufac, que propicie a qualificação e inovação tecnológica para a formação de recursos humanos de alta qualidade.