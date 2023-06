FSP – O Plano Safra de 2023/24 ocorre em um período de safra recorde, preços baixos no campo, custos elevados na produção e juros altos. Dentro desse cenário, o governo escolheu aumentar o volume de recursos e manter as taxas de juros próximas às do plano de 2022/23.

A chamada agricultura empresarial, que congrega grandes e médios produtores, terá à disposição R$ 364 bilhões para o período de 1 de julho deste ano ao final de junho de 2024.

Grifo meu: quero ver os extremistas do setor rural levantarem voz para o presidente Lula quando este resolver visitar uma feira agropecuária.

J R Braña B.