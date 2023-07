CB – O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Sepúlveda Pertence, foi lembrado como um defensor da reconstrução democrática e dos direitos fundamentais por autoridades do país neste domingo (2/7).

O magistrado morreu, aos 85 anos, em decorrência de falência múltipla dos órgãos. Ele estava internado há uma semana, no Hospital Sírio Libanês, em Brasília.

Grifo meu: Sepúlvida Pertence foi o principal entusiasta da criação do Ministério Público, mas disse anos depois da Constituição de 1988 ao presidente Sarney: ‘Criei um monstro’, lembrando frase do general Golbery, que foi o criador do SNI (Serviço Nacional de Informação, órgão de espionagem da ditadura)

