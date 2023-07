Do jornal New York Times

-Nos EUA e no Brasil, ex-presidentes fizeram alegações de fraude infundadas e simpatizantes invadiram prédios do governo. Mas o resultado foi diferente, com a votação do tribunal eleitoral do Brasil para bloquear Jair Bolsonaro do cargo pelo resto da década.

(…)

Grifo meu: No Brasil do jeitinho…dessa vez quem usou da prática brasileira, pelo menos por enquanto, foram os Estados Unidos.

Grifo meu 2: Donaldo segue impune depois de tudo que aprontou por lá contra as instituições norte-americanas.

Grifo meu 3: o Donaldo daqui se deu mal…está inelegível até 2030…mas deve vir mais processos por aí…

Grifo meu 4: assista o papo com o advogado Thalles Vinícius, que fala sobre vários assuntos, inclusive sobre a Operação Ptolomeu, que atingiu e envolveu o governo do Acre….veja aqui

J R Braña B.