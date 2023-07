O Globo – A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou um novo medicamento para o controle do colesterol considerado ruim, o LDL. Desenvolvida pela farmacêutica Novartis, a incilsirana demanda apenas duas injeções no abdômen ao ano e consegue reduzir em 50% os níveis do composto gorduroso. O fármaco é vendido sob o nome comercial de Sybrava.

(…)

[PARA QUEM SERVIRÁ] Aos pacientes que mesmo mudando o estilo de vida e tomando as medicações mais comuns para o controle do colesterol, já tiveram um ataque cardíaco ou um derrame não conseguem manter o colesterol ruim (LDL) dentro da meta. Nesse sentido, a inclisirana entra em cena como um avanço para controlarmos o colesterol ruim (LDL) nesses pacientes”, acrescenta Santos.

O medicamento já havia recebido um aval de órgãos reguladores dos Estados Unidos e da União Europeia. Não há ainda previsão para a comercialização no Brasil ou uma possível incorporação no SUS.