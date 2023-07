O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou com o primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Støre nesta terça-feira, 11. Na conversa, Støre reforçou o interesse em aumentar o investimento no Brasil, em especial com foco em sustentabilidade. De acordo com nota divulgada pelo Palácio do Planalto, no telefonema, ambos combinaram de se encontrar pessoalmente assim que possível.

(…)

De acordo com o Palácio do Planalto, Lula comentou sobre a intenção de estruturar um projeto de desenvolvimento a partir da biodiversidade amazônica. “Salientou, ainda, a abertura prevista de oportunidades de investimentos em energias renováveis, reforçando a limpeza da matriz energética brasileira e preparando o caminho para propostas concretas a serem apresentadas na COP 30, em Belém”, finaliza a nota.

Fonte: Terra