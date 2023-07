O presidente Lula (PT) disse nesta terça-feira (11) que vai se reunir com os ministros da Previdência Social, Carlos Lupi, e da Fazenda, Fernando Haddad, a fim de buscar caminhos para acabar com a fila do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

(…)

Lula disse ainda que “não há explicação” para a atual fila, de 1,9 milhão de pessoas. Na avaliação do presidente, se a explicação for falta de dinheiro para arcar com as aposentadorias, o governo precisa “ser transparente com o povo”.

“Se é falta de funcionário, a gente tem que contratar funcionário; se é falta de competência, a gente tem que trocar quem não tem competência”, completou.

Fonte: Danilo Moliterno da CNN