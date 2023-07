Essa é a dupla, Laura e Felipe, do Coletivo Circulando que fará oficina de “Brincando com o circo” no nosso Centro Cultural Padrinho Sebastião na Colônia Cinco Mil, nos dias 11 a 14 de julho. Artistas e brincantes de Rio Branco, todos/as convidados!!!!

Para as crianças as atividades acontecerão dias 12, 13 e 14 de julho das 9:00 às 11:00 com Malabares, palhaçaria, dança e diversão, e para os jovens e adultos teremos o Encontro para redescobrimento do mágico do circo em cada corpo, nos dias 11, 12 e 13 de julho das 18:30 às 20:30.