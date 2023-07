Pelo menos quatro pessoas, incluindo um homem adulto, morreram nos últimos meses após saltarem de uma lancha em alta velocidade. Com o impacto do corpo na água, as vítimas quebraram o pescoço ou morreram por afogamento. Uma autoridade norte-americana chegou a relacionar o salto a um desafio do TikTok.

(…)

No entanto, a assessoria de imprensa da plataforma no Brasil informou ao Terra que a Divisão de Patrulha Marítima da Agência de Aplicação da Lei do Alabama (ALEA) disse, conforme reportado pelo Alabama News, que não há evidências de que as mortes estejam vinculadas ao TikTok.

Fonte: Terra