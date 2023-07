Madrinha Peregrina, farol de luz, sabedoria e afeto, alcança a expressiva marca de 87 anos, neste dia 14 de julho. Sua existência, consagrada à nobre missão de amparar e praticar a caridade, desde o momento em que seu avô ingressou na doutrina do Daime, do Mestre Irineu, com quem compartilhou a sagrada união matrimonial.

Ela personifica a mais pura essência da fé e do amor, conquistando o respeito e a veneração de todos os que a seguem fielmente. Dona Peregrina é modesta, cujo legado se entrelaça com a própria identidade do nosso povo… Coisas do Acre.

Daqui a pouco tem hinário no Alto Santo, entoando a grandiosidade dessa ocasião tão especial…

Relembrando que hoje também celebramos com imensa alegria o aniversário do Padrinho Nonato, dirigente do Pronto Socorro Padrinho Wilson Carneiro, na Colônia 5 mil. Através do Pronto Socorro Padrinho Wilson Carneiro, o Padrinho Nonato tem abraçado a nobre missão de acolher e auxiliar a todos que buscam alento, orientação e cura espiritual.

Em tempo: “Laranjeira carregada de laranjas boas, assim é algumas pessoas”

by JLab

Créditos vídeo: Altino Machado