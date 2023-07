Coordenador do Plano Amazônia mais Sustentável no estado do Acre, o senador Sérgio Petecão (PSD-AC), participou nesta segunda-feira (17) em Nova Iorque (EUA) do Fórum Político de Alto Nível sobre Desenvolvimento Sustentável (HLPF), da Organização das Nações Unidas (ONU).

Representado o Senado Federal, Petecão informou que O HLPF é um fórum central das Nações Unidas que reuniu autoridades mundiais para avaliar o avanço dos países rumo à Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) em todo o planeta.

(…)

Destacou que o Fórum é um ambiente adequado para discutir, orientar e recomendar as políticas públicas a serem implantadas no projeto nacional de Desenvolvimento Sustentável.

-Nós brasileiros, e principalmente nós amazônidas, devemos ocupar cada vez mais e continuamente esses espaços de debates sobre sustentabilismo. Somos os principais interessados na efetivação de políticas públicas que adaptem o desenvolvimento econômico sustentável conciliado com a conservação ambiental e a inclusão social. De modo que minha participação nesse evento tão importante é poder representar os interesses de meu país, em especial de minha região e de meu estado do Acre. Não podemos nunca ficar de fora desses debates internacionais que ditarão os rumos de nossos irmãos amazônidas – declarou senador do Acre.