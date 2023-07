A convite do Centro de Mídias Barão de Itararé, oestadoacre particiou no final da tarde desta terça de uma live com a participação do Ministro-Chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom-PR), Paulo Pimenta.

Como os navegantes sabem, oestadoacre.com – o próprio – faz parte das mídias contra-hegemônicas no Acre e no Brasil.

Em tempo: tivemos dois minutos para dizer que é preciso o governo federal identificar as mídias progressistas nos estados e ver um jeito de viabilizar suas participações nos anúncios institucionais do Gov Federal, posto que somente a média corporativa acessa a esse direito.

J R Braña B.