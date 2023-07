Do Gov GladsonC, que esteve na Fiesp, com Josué Gomes, filho do ex-vice-presidente da república José Alencar

-Investir no setor industrial é fundamental para o desenvolvimento do Acre e também para a geração de emprego e renda ao nosso povo.

E foi para buscar parcerias, com o setor industrial, que estive hoje com o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (@fiesp.oficial), Josué Gomes da Silva, acompanhado do presidente do @sistemafieac, José Adriano.

(…)

Grifo meu: daqui uns dias o GdA mostra os resultados desse encontro em São Paulo….é o que se espera….e que não fique somente no registro da foto…como outras tantas viagens de sua excelência pelo Brasil e pelo mundo…

J R Braña B.