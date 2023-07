As inscrições para compor a Rede Nacional de Certificadores (RNC) do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 terminam nesta segunda-feira, 24 de julho. O procedimento deve ser realizado no Sistema RNC.

Podem se candidatar servidores públicos do Poder Executivo federal e docentes das redes públicas de ensino estaduais e municipais efetivos e em exercício da docência em 2023. É necessário ter o ensino médio como formação mínima e não é permitida a inscrição de quem possui cônjuge, companheiro ou quaisquer parentes de até terceiro grau inscritos no exame. No momento da inscrição, é possível escolher até três cidades ou sub-regiões de atuação.

Atribuições – O certificador deve verificar e certificar in loco os procedimentos de aplicação do Enem 2023, tais como:

Entrega, guarda e abertura dos malotes com os cadernos de questões;

Chegada, capacitação e atuação dos integrantes da equipe de aplicação nos dias do exame;

Abertura e fechamento dos portões do local de provas, bem como início e encerramento das provas nos horários estabelecidos;

Devolução de Cartões-Resposta, Folhas de Redação e material administrativo, dentro dos malotes, aos correios;

Utilização de sala extra;

Identificação dos participantes;

Substituição de provas e Cartões-Resposta.

O certificador é responsável também pelo preenchimento e envio das informações do relatório de certificação pelo sistema RNC nos dias de atuação. As provas do Enem 2023 serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro.

Convocação – A relação dos inscritos convocados para realizar o curso de capacitação e as demais etapas do processo seletivo poderão ser consultadas no Sistema RNC. Os interessados que tiverem a inscrição confirmada poderão realizar o curso de capacitação promovido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) na modalidade a distância, pela plataforma virtual, conforme o número de vagas disponíveis.

Acesse o edital

Acesse o Sistema RNC

Fonte: Assessoria de Comunicação Social do Inep