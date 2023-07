Instituições impõem fechamento de contas bancárias nos Estados Unidos e negativa para renovação de porte de arma

O Globo – A família Bolsonaro sofreu um série de reveses impostos por instituições federais na última semana. De um lado, o Banco do Brasil encerrou contas mantidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e pelo filho dele, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), nos Estados Unidos. Do outro, a Polícia Federal negou o pedido do parlamentar para renovar sua autorização de porte de arma de fogo.

(…)

Grifo meu: começou andar, de fato, a investigação sobre o assassinato da vereadora Marille Franco…até que enfim…e hoje se soube que arma do crime foi retirada do Bope, do Rio de Janeiro.

