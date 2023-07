GdA – O Governo do Acre antecipará o pagamento do salário (não é antecipação…seria se tivesse pago no dia 1º de julho – J R Braña B.) dos servidores públicos estaduais do mês de julho, além da antecipação da primeira parcela do 13⁰ salário.

O pagamento salarial de julho e da primeira parcela do 13⁰ salário estarão nas contas dos servidores ativos, aposentados e pensionistas nesta sexta-feira, 28.

(…)