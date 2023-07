CB – Durante o evento de filiação do vereador de São Paulo Fernando Holiday ao Partido Liberal (PL), na terça-feira (25), o ex-presidente afirmou: “A quem interessa, leva-se em conta alguns países europeus, países do norte (…) interessa eu ou um entreguista na Presidência da República? Um analfabeto? Um jumento, por que não dizer assim”, disse o político na data.

(…)

Grifo meu: Bolsonaro é uma alma penada…um sujeito desqualificado, que sequer sabe pronunciar uma frase correta…quis o azar brasileiro que esse ser desprezível chegasse um dia a presidente da república….os jumentos, animais, prestam serviços aos humanos, não são como um certo malandro político conhecido que, no exercício do cargo mais alto do país, passava as semanas e meses em motociatas com seus brothers….

Grifo meu 2: em sete meses, Lula trouxe de volta o Brasil que o mundo admira e nós aqui queríamos….tudo voltando aos eixos….inflação e preços caindo, fome e pobreza começam reduzir…concursos públicos estão de volta…Dólar a menos de R$ 5, MCMV de volta, Bolsa Família de 600 mais 150 por filho, o PAC retornando, decreto reduziu drasticamente acesso a armas….são muitas coisas positivas acontecendo….

Grifo meu 3: como diz a atriz Fernanda Montenegro, o monstro nos destruiu nos quatro anos infelizes que ficou...assista…

J R Braña B.